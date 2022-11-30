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17 минут назад

Главу Чечни Кадырова удостоили знака "Доблесть вдохновенного труда"

Газета.Ru

Организация «Трудовая доблесть России» наградила главу Чечни Рамзана Кадырова знаком «Доблесть вдохновенного труда». Об этом написал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Кадырова удостоили знака "Доблесть вдохновенного труда"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От всего сердца поздравляю главу ЧР... Кадырова с присвоением ему организацией «Трудовая доблесть России» знака «Доблесть вдохновенного труда», — сказано в сообщении.

Дудаев отметил, что организация также наградила мать Кадырова, Аймани Кадырову, почетным знаком отличия «Трудовая доблесть России».

«Организация награждает граждан, достигших успехов в различных, важных для страны областях», — отметил министр.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил Кадырова Звездой героя ДНР.

Позднее Кадырову вручили сертификат о включении его в книгу рекордов России как человека, в отношении которого ввели наибольшее количество санкций в мире.

Политика,Ахмед Дудаев,Денис Пушилин,Рамзан Кадыров,
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