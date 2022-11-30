Кадырова удостоили знака "Доблесть вдохновенного труда"

Организация «Трудовая доблесть России» наградила главу Чечни Рамзана Кадырова знаком «Доблесть вдохновенного труда». Об этом написал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«От всего сердца поздравляю главу ЧР... Кадырова с присвоением ему организацией «Трудовая доблесть России» знака «Доблесть вдохновенного труда», — сказано в сообщении.

Позднее Кадырову вручили сертификат о включении его в книгу рекордов России как человека, в отношении которого ввели наибольшее количество санкций в мире.