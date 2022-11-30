Лавров призвал избегать военного столкновения между ядерными державами

Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, поскольку они могут приобрести неконтролируемый характер. Об этом на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он напомнил, что в начале 2022 года по инициативе России лидеры стран постоянных членов Совбеза ООН подписали соглашение о недопустимости развязывания ядерной войны, потому что в ней не может быть победителей.

«Позиция РФ простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений. Эскалация может обрести неконтролируемый характер», — отметил Лавров.