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17 минут назад

Лавров призвал избегать военного столкновения между ядерными державами

Елена Прошина

Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, поскольку они могут приобрести неконтролируемый характер. Об этом на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров призвал избегать военного столкновения между ядерными державами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что в начале 2022 года по инициативе России лидеры стран постоянных членов Совбеза ООН подписали соглашение о недопустимости развязывания ядерной войны, потому что в ней не может быть победителей.

«Позиция РФ простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений. Эскалация может обрести неконтролируемый характер», — отметил Лавров.

При этом, по его словам, западные страны пытаются «уйти от этой части формулы», в том числе «в контексте их линии по Украине». Лавров уверен, что они «буквально толкают ее на продолжение войны» с Россией.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
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