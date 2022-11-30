Замглавы МИД РФ заявил о разрушении ОБСЕ

Фото: МИД РФ МИД РФ

"ОБСЕ разрушается как организация, она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру [безопасности]", — отметил дипломат.

В марте Совет Европы объявил об исключении России из состава ОБСЕ. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков указал, что у Парламентской ассамблеи ОБСЕ нет возможности исключить Россию, но попытки стран Запада Украины будут возобновляться.

В ноябре министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли совместное заявление, в котором выразили несогласие с решением Польши о недопущении делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совет министров иностранных дел ОБСЕ.