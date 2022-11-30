Замглавы МИД РФ заявил о разрушении ОБСЕ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разрушается и ряд стран пользуются ею.
"ОБСЕ разрушается как организация, она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру [безопасности]", — отметил дипломат.
В марте Совет Европы объявил об исключении России из состава ОБСЕ. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков указал, что у Парламентской ассамблеи ОБСЕ нет возможности исключить Россию, но попытки стран Запада Украины будут возобновляться.
В ноябре министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли совместное заявление, в котором выразили несогласие с решением Польши о недопущении делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совет министров иностранных дел ОБСЕ.
Позднее член делегации Украины, депутат от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук заявила, что украинская делегация будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока в ней сохраняется российское представительство.