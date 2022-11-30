В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
14 минут назад

Замглавы МИД РФ заявил о разрушении ОБСЕ

Газета.Ru

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разрушается и ряд стран пользуются ею.

Замглавы МИД РФ заявил о разрушении ОБСЕ
Фото: МИД РФМИД РФ

"ОБСЕ разрушается как организация, она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру [безопасности]", — отметил дипломат.

В марте Совет Европы объявил об исключении России из состава ОБСЕ. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков указал, что у Парламентской ассамблеи ОБСЕ нет возможности исключить Россию, но попытки стран Запада Украины будут возобновляться.

В ноябре министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли совместное заявление, в котором выразили несогласие с решением Польши о недопущении делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совет министров иностранных дел ОБСЕ.

Позднее член делегации Украины, депутат от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук заявила, что украинская делегация будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока в ней сохраняется российское представительство.

Политика,Сергей Цеков,Сергей Рябков,Сергей Лавров,МИД России,Верховная Рада,Совет Европы,Совет Федерации,ОБСЕ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители