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47 минут назад

"Совершенно неожиданно". Лавров о смерти Макея

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагическая смерть его белорусского коллеги Владимира Макея стала неожиданной для всех. Его слова приводит ТАСС.

"Совершенно неожиданно". Лавров о смерти Макея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров посетил посольство Белоруссии в Москве и оставил запись в книге соболезнований в память об умершем.

«Трагический повод для посещения посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей родины и большого, искреннего друга нашей страны», — сказал после этого глава МИД РФ.

Умер Владимир Макей

Напомним, что о смерти Макея стало известно 26 ноября. Ему было 64 года. Должность главы МИД Белоруссии Макей занимал с 2012 года. Известно, что 28 ноября он должен был встретиться с Лавровым.

Политика,Владимир Макей,Сергей Лавров,МИД России,
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