Посольство ФРГ отказало в визах работникам Россотрудничества

Посольство Германии в Москве отказало в визах ряду сотрудников Россотрудничества, направлявшихся в ФРГ на мероприятие по русской культуре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, в визах было отказано в том числе авторитетным специалистам по творчеству Достоевского и его наследию.
«Это говорит само за себя. Мы рассматриваем эту выходку как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную», - сказала представитель МИД.
Ранее Польша отказала главе МИД России Сергею Лаврову принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь. В результате российскую делегацию возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич. В МИД РФ назвали такое решение беспрецедентным и провокационным.