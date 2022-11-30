Посольство ФРГ отказало в визах работникам Россотрудничества

Посольство Германии в Москве отказало в визах ряду сотрудников Россотрудничества, направлявшихся в ФРГ на мероприятие по русской культуре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

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По ее словам, в визах было отказано в том числе авторитетным специалистам по творчеству Достоевского и его наследию.

«Это говорит само за себя. Мы рассматриваем эту выходку как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную», - сказала представитель МИД.