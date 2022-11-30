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35 минут назад

Посольство ФРГ отказало в визах работникам Россотрудничества

Елена Прошина

Посольство Германии в Москве отказало в визах ряду сотрудников Россотрудничества, направлявшихся в ФРГ на мероприятие по русской культуре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Посольство ФРГ отказало в визах работникам Россотрудничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в визах было отказано в том числе авторитетным специалистам по творчеству Достоевского и его наследию.

«Это говорит само за себя. Мы рассматриваем эту выходку как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную», - сказала представитель МИД.

Ранее Польша отказала главе МИД России Сергею Лаврову принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь. В результате российскую делегацию возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич. В МИД РФ назвали такое решение беспрецедентным и провокационным.

Политика,Александр Лукашевич,Мария Захарова,Сергей Лавров,Россотрудничество,МИД России,ОБСЕ,
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