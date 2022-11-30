Лавров отреагировал на смерть Макея

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что трагическая смерть главы белорусского МИД Владимира Макея стала неожиданностью для всех.
26 ноября о смерти Макея сообщило госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.
28 ноября он должен был встретиться с Сергеем Лавровым. Политику было 64 года. Он занимал пост главы белорусского внешнедипломатического ведомства более 10 лет — с августа 2012 года.
В МИД РФ заявили, что Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества.