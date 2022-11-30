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34 минуты назад

Лавров: трагическая смерть Макея стала неожиданностью для всех

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что трагическая смерть главы белорусского МИД Владимира Макея стала неожиданностью для всех.

Лавров отреагировал на смерть Макея
Фото:  Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

26 ноября о смерти Макея сообщило госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

Умер Владимир Макей

28 ноября он должен был встретиться с Сергеем Лавровым. Политику было 64 года. Он занимал пост главы белорусского внешнедипломатического ведомства более 10 лет — с августа 2012 года.

В МИД РФ заявили, что Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества.

Политика,Анатолий Глаз,Владимир Макей,Сергей Лавров,МИД России,
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