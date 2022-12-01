Депутат Госдумы: США перестанут помогать Украине при аннексии части страны Польшей

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин допустил, что Вашингтон перестанет помогать киевскому режиму, если Польша аннексирует часть Украины.
"Если это произойдет, то всякая дальнейшая попытка предоставлять западную помощь Украине как защиту ее территориальной целостности сразу будет дискредитирована. В Америке это понимают очень хорошо", — сообщил он в эфире радио "Говорит Москва".
По мнению депутата, идея вернуть часть восточных земель в определенных кругах польского общества актуальна до сих пор. Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель.
Ранее Нарышкин заявлял о желании Польши использовать Венгрию и Румынию для расчленения Украины. Он отмечал, что для маскировки своих планов поляки применяют "массированную пропаганду".