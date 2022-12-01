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31 минуту назад

Депутат Госдумы Затулин: США перестанут помогать Украине при аннексии части страны Польшей

Газета.Ruиещё 15

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин допустил, что Вашингтон перестанет помогать киевскому режиму, если Польша аннексирует часть Украины.

Депутат Госдумы: США перестанут помогать Украине при аннексии части страны Польшей
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

"Если это произойдет, то всякая дальнейшая попытка предоставлять западную помощь Украине как защиту ее территориальной целостности сразу будет дискредитирована. В Америке это понимают очень хорошо", — сообщил он в эфире радио "Говорит Москва".

По мнению депутата, идея вернуть часть восточных земель в определенных кругах польского общества актуальна до сих пор. Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель.

Ранее Нарышкин заявлял о желании Польши использовать Венгрию и Румынию для расчленения Украины. Он отмечал, что для маскировки своих планов поляки применяют "массированную пропаганду".

Политика,Константин Затулин,Сергей Нарышкин,СВР России,Госдума,
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