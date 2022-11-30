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1 час назад

Путин: «Благосостояние определяется по деньгам в кармане»

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благосостояние определяется гражданами не по статистике, а «по деньгам в кармане». Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с членами правительства, передает РИА Новости.

Путин: «Благосостояние определяется по деньгам в кармане»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер призвал принять это во внимание. Кроме того, Путин указал на необходимость выполнять обязательства по уровню заработных плат.

«Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже», - подчеркнул президент.

Также глава государства сообщил о планах обсудить сегодня с правительством вопрос уровня зарплат в стране в целом.

Кроме того, лидер страны заявил, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала 2022 года составил 10,5%.

В сентябре сообщалось, что, по данным Росстата, доля россиян, живущих ниже границы бедности, по итогам второго квартала 2022 года составила 12,1%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень бедности сократился.

Политика,Владимир Путин,Росстат,
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