МИД РФ обвинил Еврокомиссию в воровстве

Еврокомиссия предпринимает попытки лихорадочно своровать российские активы. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен создать структуру по контролю за активами РФ .

"Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам", – заявил Грушко.

Решение ЕК также прокомментировал в разговоре с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик . По его словам, подобное можно назвать легальным грабежом.

При этом конечная цель, на которую ЕК планирует отправить денежные средства, остается под вопросом, подчеркнул он. Фон дер Ляйен накануне заявила, что денежные средства будут направлены на помощь Украине. Она также сообщила, что ущерб, нанесенный стране в результате проведения специальной операции Россией, достиг 600 миллиардов евро. В заявлении главы Еврокомиссии также указывается, что общая стоимость замороженных российских активов составляет 330 миллиардов евро, 300 миллиардов евро из них принадлежат Центробанку России и хранятся в зарубежных банковских организациях. Остальную часть средств составляют активы российских предпринимателей.