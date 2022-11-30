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56 минут назад

В Совфеде рассказали, какие западные лидеры хотят наладить диалог с Москвой

News.ru

Наладить диалог с Россией хотели бы некоторые рационально мыслящие западные политики, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. По его словам, такой путь готовы выбрать те, кто осознал «провал антироссийского блицкрига».

В Совфеде рассказали, какие западные лидеры хотят наладить диалог с Москвой
Фото: Совет ФедерацииСовет Федерации

Судя по моим недавним встречам с представителями западного политического сообщества <...> такая точка зрения все более характерна в кругах рационально мыслящих представителей правящих кругов за океаном. <...> Они видят реальный раскол не только внутри НАТО, но и внутри высших кругов США (не говоря о простых американцах), — написал Климов.

Сенатор считает, что подобным политикам хочется «ладить дело с русскими», не потеряв лицо и авторитет «мирового жандарма», и Киев чувствует эти настроения, поэтому «готов плодить жуткие антироссийские провокации на ежедневной основе».

По мнению Климова, Лондон, Варшава и прибалтийские страны продолжают «по инерции» «соучаствовать» с Украиной, в то время как мир за их пределами «ожидает приближения» развязки , которая приведет к созданию «новой глобальной архитектуры».

При этом Климов подчеркнул, что стратегически «заокеанское глубинное государство» не оставит Россию и продолжит добиваться ее распада изнутри, используя «ставленников из числа изменников Отечества».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о важности продолжения диалога Евросоюза с Россией, которую он назвал глобальным партнером.

Политика,Жозеп Боррель,Андрей Климов,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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