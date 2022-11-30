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14 минут назад

Захарова припомнила НАТО атаки на систему энергоснабжения Югославии

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и представителям Белого дома об ударах НАТО по инфраструктуре Югославии. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Захарова припомнила НАТО атаки на систему энергоснабжения Югославии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она заявила, что в 1999 году альянс целенаправленно наносил удары по инфраструктуре республики. Захарова привела цитату бывшего пресс-секретаря альянса Джейми Ши от 25 мая 1999 года, который заявил, что его не волнуют проблемы сербского народа, который в результате атак остался без электричества и водоснабжения.

«Если президент Югославии Слободан Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, — принять условия НАТО. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — сказал тогда Ши на брифинге.

Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что дефицит электроэнергии в сетях Украины по состоянию на вторник составило 30%. Этим производители могут обеспечить лишь 70% потребностей страны.

Политика,Джейми Ши,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,Слободан Милошевич,МИД России,НАТО,
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