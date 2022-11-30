Захарова припомнила НАТО атаки на систему энергоснабжения Югославии

«Если президент Югославии Слободан Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, — принять условия НАТО. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — сказал тогда Ши на брифинге.