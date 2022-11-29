В Крыму оценили угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова

Заявление киевских властей об их намерении выдворить россиян с территории Крыма являются полной чушью, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков . Так он прокомментировал слова постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, которая в интервью украинским СМИ рассказала, что Киев рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ с полуострова после установления контроля над регионом.

В начале ноября СМИ сообщали, что в Киеве осуществляют разработку плана по захвату Крыма. Отмечалось, что ответственной за это стала Ташева. Она рассказала журналистам, что помогать в этом вопросе администрации украинского президента будут подпольные организации, созданные на полуострове. После этого глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о планах ВСУ по наступлению на Крым. По его словам, Украина хочет организовать военную кампанию по возвращению полуострова, однако точных планов по данной операции политик не сообщил.