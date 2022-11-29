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27 минут назад

В Крыму оценили угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова

Москва24

Заявление киевских властей об их намерении выдворить россиян с территории Крыма являются полной чушью, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Так он прокомментировал слова постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, которая в интервью украинским СМИ рассказала, что Киев рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ с полуострова после установления контроля над регионом.

В Крыму оценили угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова
Фото: depositphotos/mistervladdepositphotos/mistervlad

По словам Крючкова, постпред президента Украины в Крыму Ташева "несет всякую чушь", поскольку получает гранты от киевских властей. Если она перестанет делать подобные заявления, то, указал политик, останется без денег.

"Уверен, что когда влажные мечты о перемоге подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал", – приводит слова Крючкова РИА Новости.

В начале ноября СМИ сообщали, что в Киеве осуществляют разработку плана по захвату Крыма. Отмечалось, что ответственной за это стала Ташева. Она рассказала журналистам, что помогать в этом вопросе администрации украинского президента будут подпольные организации, созданные на полуострове. После этого глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о планах ВСУ по наступлению на Крым. По его словам, Украина хочет организовать военную кампанию по возвращению полуострова, однако точных планов по данной операции политик не сообщил.

Политика,Олег Крючков,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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