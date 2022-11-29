США отреагировали на недопуск Лаврова Польшей на саммит ОБСЕ

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Он указал, что решение о выдаче виз «является суверенной прерогативой стран-членов организации». Дипломат уточнил, что на заседании Москву будет представлять российский посол.

Ранее в МИД России отметили, что решение Варшавы отказать Лаврову принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодзь является беспрецедентным и провокационным, поскольку несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в условиях полного равенства.