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1 час назад

США оценили решение Польши не пускать Лаврова на саммит ОБСЕ

Lenta.ru

Вашингтон уважает решение Польши о недопуске к участию в заседании глав МИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

США отреагировали на недопуск Лаврова Польшей на саммит ОБСЕ
Фото: МИД РФ / РИА НовостиМИД РФ / РИА Новости

Он указал, что решение о выдаче виз «является суверенной прерогативой стран-членов организации». Дипломат уточнил, что на заседании Москву будет представлять российский посол.

Ранее в МИД России отметили, что решение Варшавы отказать Лаврову принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодзь является беспрецедентным и провокационным, поскольку несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в условиях полного равенства.

В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ

В Кремле, в свою очередь, заявили, что решение Варшавы вряд ли способно доставить дискомфорт для Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона потеряет от этого меньше, чем ОБСЕ.

Политика,Майкл Карпентер,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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