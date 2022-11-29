В Совфеде предложат кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Совет федерации предложит президенту РФ Владимиру Путину ряд кандидатур для назначения на пост главы Счетной палаты , сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов в Telegram-канале. По его словам, 30 ноября этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании верхней палаты парламента. Артамонов отметил, что глава государства также представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения.

Поясняю по процедуре освобождения от должности председателя Счетной палаты. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Кудрина Алексея Леонидовича от должности председателя Счетной палаты РФ. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал Совету Федерации освободить Алексея Леонидовича от занимаемой должности, — написал Артамонов.

Кудрин ранее подтвердил свой уход с поста главы СП РФ. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после ухода рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив. Позже стало известно, что Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании.