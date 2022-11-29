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28 минут назад

В Совфеде предложат кандидатуры на пост главы Счетной палаты

News.ru

Совет федерации предложит президенту РФ Владимиру Путину ряд кандидатур для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов в Telegram-канале. По его словам, 30 ноября этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании верхней палаты парламента. Артамонов отметил, что глава государства также представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения.

В Совфеде предложат кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поясняю по процедуре освобождения от должности председателя Счетной палаты. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Кудрина Алексея Леонидовича от должности председателя Счетной палаты РФ. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал Совету Федерации освободить Алексея Леонидовича от занимаемой должности, — написал Артамонов.

Кудрин ранее подтвердил свой уход с поста главы СП РФ. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после ухода рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив. Позже стало известно, что Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании.

Политика,Алексей Кудрин,Анатолий Артамонов,Владимир Путин,Счетная палата,Яндекс,Совет Федерации,
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