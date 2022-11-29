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31 минуту назад

Медведев призвал НАТО самораспуститься

News.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram призвал НАТО «покаяться и самораспуститься как преступное образование». По его мнению, организация «не нужна цивилизационному миру». Медведев напомнил, что в НАТО регулярно забывают о совершенных государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, а также смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан.

Медведев призвал НАТО самораспуститься
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование, — написал он.

Столтенберг ранее заявил, что содержательный диалог между Россией и Североатлантическим альянсом сегодня невозможен. По его словам, руководство Альянса долгое время предпринимало усилия для нахождения общего языка с РФ, однако этого добиться не удалось.При этом он заявил, что с Россией по-прежнему необходимо сохранять открытый канал военной связи, поскольку это «снижает риски возникновения инцидентов».

Медведев предрек ЕС и США «раздел имущества»

Глава Альянса также сообщил, что урон от ракетных ударов по Украине колоссальный. Он добавил, что военно-политический блок намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву, а также рассмотреть варианты поставки новых систем ПВО.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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