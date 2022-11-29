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21 минуту назад

В МИД объяснили покупку билетов в Большой театр за пять миллионов рублей

Газета.Ru

Представители пресс-службы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России объяснили трату пяти миллионов рублей на покупку билетов в Большой театр. Обращение пресс-службы опубликовано на сайте управления.

В МИД объяснили покупку билетов в Большой театр за 5 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сообщении указано, что 350 билетов в Большой театр были закуплены для проведения традиционного Новогоднего приема для аккредитованных иностранных дипломатов от имени руководства министерства.

В МИД уточнили, что запланированные мероприятия, для которых были куплены билеты, «являются общепринятыми в дипломатической практике и относятся к категории обеспечения протокольных мероприятий».

До этого Telegram-канал Baza указал на список закупок МИД для протокольных мероприятий с участием иностранных дипломатов. Кроме 500 билетов в Большой театр, в закупках также были указаны билеты Московский цирк.

Политика,МИД России,
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