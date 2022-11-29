Рябков рассказал об «обмене сигналами» с США по Украине

«У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются. У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы или Вашингтона воспринимаются, соответственно, в Вашингтоне и Москве», — сказал Рябков.