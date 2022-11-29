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1 час назад

Рябков заявил об «обмене сигналами» с США по Украине

Lenta.ruиещё 1

Между Россией и США за отсутствием диалога существует «обмен сигналами» по украинской теме, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях мероприятия Фонда Горчакова «Диалог во имя будущего». Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Рябков рассказал об «обмене сигналами» с США по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются. У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы или Вашингтона воспринимаются, соответственно, в Вашингтоне и Москве», — сказал Рябков.

Дипломат отметил, что наладить диалог между США и Россией мешают «противоположность подходов и нестыкуемость аргументов». Он добавил, что Россия посылает американцам сигналы о недопустимости политического курса США, направленного на эскалацию украинского конфликта и всю большую вовлеченность в него. По его словам, действия США «чреваты тяжелыми последствиями».

Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

Ранее в Пентагоне заявили, что продолжение диалога между Россией и Соединенными Штатами по вопросам безопасности остается крайне важным.

14 ноября глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Турцию для встречи с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В Вашингтоне говорили, что переговоры были посвящены «поддержанию контактов между США и Россией». А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и вовсе решил не раскрывать содержание переговоров Нарышкина и Бернса.

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