Стала известна реакция Путина на отставку Кудрина

Кудрин возглавлял Счетную палату с мая 2018 года. В конце ноября 2022-го он подтвердил, что подал заявление об увольнении. СМИ писали, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» до конца 2022 года.

Сам Кудрин заявил, что хочет сосредоточиться на «больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив».

«В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции», - так Песков ответил на вопрос о реакции президента на отставку Кудрина.

Он подчеркнул, что Путин и Кудрин «работали бок о бок не одно десятилетие». Теперь Кудрин будет работать в крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому «какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», подчеркнул Песков.