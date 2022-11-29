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8 минут назад

В Кремле рассказали о реакции Путина на отставку Кудрина

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не было «эмоциональной реакции» на отставку главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Об этом сообщает РИА Новости.

Стала известна реакция Путина на отставку Кудрина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кудрин возглавлял Счетную палату с мая 2018 года. В конце ноября 2022-го он подтвердил, что подал заявление об увольнении. СМИ писали, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» до конца 2022 года.

Кудрин подтвердил увольнение из Счетной палаты

Сам Кудрин заявил, что хочет сосредоточиться на «больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив».

«В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции», - так Песков ответил на вопрос о реакции президента на отставку Кудрина.

Он подчеркнул, что Путин и Кудрин «работали бок о бок не одно десятилетие». Теперь Кудрин будет работать в крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому «какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», подчеркнул Песков.

Он добавил, что в ближайшее время у Путина не запланированы встречи с Кудриным. Также Песков подчеркнул, что в Кремле не будут анонсировать кандидатов на пост главы Счетной палаты.

Политика,Алексей Кудрин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Счетная палата,Яндекс,
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