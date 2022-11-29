Кремль назвал условие для начала переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина должна проявить политическую волю для начала мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, на какие шаги должны пойти украинские власти для урегулирования.

«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», - сказал он.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Позже американские СМИ сообщили, что власти США «в частном порядке» призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

После этого Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».

Затем Зеленский заявил, что предложит провести публичные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами».