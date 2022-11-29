В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
56 минут назад

В Кремле рассказали, чего не хватает Украине для переговоров

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина должна проявить политическую волю для начала мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль назвал условие для начала переговоров с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, на какие шаги должны пойти украинские власти для урегулирования.

«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», - сказал он.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Песков сделал заявление о целях спецоперации на Украине

Позже американские СМИ сообщили, что власти США «в частном порядке» призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

После этого Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».

Затем Зеленский заявил, что предложит провести публичные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами».

В Кремле, комментируя это, заявляли, что Украина «не хочет никаких переговоров».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители