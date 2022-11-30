Кадыров ответил папе римскому на слова о жестокости чеченцев и бурятов

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил папе римскому Франциску на слова о жестокости чеченцев и бурятов в своем Telegram -канале.

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных», — заявил Кадыров .

В интервью журналу America Папа Римский, говоря о спецоперации России на Украине, заявил, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».