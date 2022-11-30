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12 минут назад

Кадыров ответил папе римскому на слова о жестокости чеченцев и бурятов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил папе римскому Франциску на слова о жестокости чеченцев и бурятов в своем Telegram-канале.

Кадыров ответил папе римскому на слова о жестокости чеченцев и бурятов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных», — заявил Кадыров.

В интервью журналу America Папа Римский, говоря о спецоперации России на Украине, заявил, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».

Политика,ФРАНЦИСК,Рамзан Кадыров,
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