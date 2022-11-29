Кудрин подтвердил увольнение из Счетной палаты

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Кудрин отметил, что проработал в госсекторе около 25 лет.

«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», - заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» до конца 2022 года.

Кудрин возглавлял российский Минфин в 2000-2011 годах. Также он был вице-премьером в 2000-2004 и 2007-2011 годах.