В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
33 минуты назад

Кудрин подтвердил увольнение из Счетной палаты

Мария Иванова

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 29 ноября подтвердил, что подал заявление об увольнении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кудрин подтвердил увольнение из Счетной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кудрин отметил, что проработал в госсекторе около 25 лет.

«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», - заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» до конца 2022 года.

Совфед прокомментировал снятие Кудрина с поста главы Счетной палаты

Кудрин возглавлял российский Минфин в 2000-2011 годах. Также он был вице-премьером в 2000-2004 и 2007-2011 годах.

После отставки он стал главой некоммерческого «Комитета гражданских инициатив». В мае 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату.

Политика,Алексей Кудрин,Комитет гражданских инициатив,Счетная палата,Яндекс,Совет Федерации,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители