Кудрин подтвердил увольнение из Счетной палаты

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 29 ноября подтвердил, что подал заявление об увольнении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кудрин отметил, что проработал в госсекторе около 25 лет.
«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», - заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс» до конца 2022 года.
Кудрин возглавлял российский Минфин в 2000-2011 годах. Также он был вице-премьером в 2000-2004 и 2007-2011 годах.
После отставки он стал главой некоммерческого «Комитета гражданских инициатив». В мае 2018 года Кудрин возглавил Счетную палату.