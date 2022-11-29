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36 минут назад

Совфед получил представление об освобождении Кудрина

Lenta.ru

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил РИА Новости, что Совфед получил представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты.

Совфед получил представление об освобождении Кудрина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Получили», — ответил сенатор на вопрос агентства, поступило ли в палату представление главы государства об освобождении Кудрина с занимаемой должности.

Артамонов уточнил, что палата может рассмотреть данный вопрос на заседании 30 ноября.

25 ноября стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может сменить место работы — экономист перейдет в IT-компанию «Яндекс». Впоследствии РБК со ссылкой на источники сообщило, что первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты.

Политика,Алексей Кудрин,Александр Жуков,Анатолий Артамонов,Счетная палата,Яндекс,Совет Федерации,Госдума,
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