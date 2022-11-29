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5 минут назад

Глава буддистов России ответил на слова Папы Римского о жестокости бурятов

Елена Прошина

Глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев прокомментировал высказывание Папы Римского о проявлении особой жестокости со стороны бурят и чеченцев в ходе боевых действий на Украине. Он считает эти слова «недобрыми», передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы буддистов РФ.

Глава буддистов РФ ответил на слова Папы Римского о жестокости бурятов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого Папа Римский Франциск в интервью СМИ выразил мнение, что чеченцы и буряты — самая жестокая часть армии Российской Федерации.

В Чечне оценили слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Аюшеев заявил, что услышать такие резкие слова со стороны главы католиков было неожиданно, и назвал это высказывание «недобрым». Он считает, что европейцы не понимают, как меняет людей жизнь на Дальнем Востоке и в холодной Сибири, делая более «стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам». Глава буддистов РФ выразил уверенность, что буряты и чечены не жестокие, просто они «вынуждены защищать Родину от фашизма».

Глава Бурятии Алексей Цыденов счел высказывание Папы Римского в отношении бурят и чеченцев «как минимум странным». Он добавил, что российские военнослужащие «с честью защищают страну». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Папы Римского о жестокости бурят и чеченцев — «запредельное извращение истины».

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