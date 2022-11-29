Глава буддистов РФ ответил на слова Папы Римского о жестокости бурятов

Глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев прокомментировал высказывание Папы Римского о проявлении особой жестокости со стороны бурят и чеченцев в ходе боевых действий на Украине . Он считает эти слова «недобрыми», передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы буддистов РФ.

Аюшеев заявил, что услышать такие резкие слова со стороны главы католиков было неожиданно, и назвал это высказывание «недобрым». Он считает, что европейцы не понимают, как меняет людей жизнь на Дальнем Востоке и в холодной Сибири, делая более «стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам». Глава буддистов РФ выразил уверенность, что буряты и чечены не жестокие, просто они «вынуждены защищать Родину от фашизма».