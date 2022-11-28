Россия призывает Турцию выполнить все свои обязательства по Идлибу

Москва призывает Анкару в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства по Идлибу. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Что касается, кстати, выполнения обязательств, президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган], к сожалению, не говорит о выполнении взятых турецкой стороной на себя обязательств по Идлибу, где до сих пор за трассу М4 не выведены подразделения незаконных вооруженных формирований: "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), Сирийская национальная армия, которые действуют непосредственно в южной части этой трассы. Поэтому мы надеемся, что они тоже выполнят взятые на себя обязательства в полном объеме", - сказал он.
Что касается возможности продления трансграничного механизма помощи Сирии, российская сторона в своем решении будет ориентироваться на позицию Сирии, указал Лаврентьев. "К сожалению, мы видим, что те обязательства и те гарантии, которые нам дали западные страны в контексте реализации проектов раннего восстановления, оказания и расширения гуманитарного содействия на подконтрольные Сирии территории, конечно, пробуксовывают и находятся на очень низком уровне. От этого как раз зависит и необходимость продления. Наша позиция известна, но мы здесь тоже ориентируемся на сирийскую сторону. Если она заинтересована в том, чтобы такой механизм в нынешних сложных условиях сохранялся и был продлен на определенный срок, мы готовы прислушаться к их мнению. Если они считают, что этого делать нельзя далее, то мы, конечно, будем блокировать", - отметил он.
Как подчеркнул спецпредставитель российского президента, стороны планируют обсудить вопрос продления механизма в декабре 2022 года.
"Время есть, мы этот вопрос обсудили с нашими сирийскими друзьями, решили вернуться непосредственно к этому где-то в середине декабря. Надеюсь, мы посетим Дамаск и поговорим по этому вопросу непосредственно там", - продолжил он.
При этом Лаврентьев подчеркнул, что Россия по-прежнему считает, что механизм изжил себя и от него надо отказываться. "Вся помощь должна все-таки идти по легальным каналам, не через трансграницу, как говорится, а через законные власти, через Дамаск, и потом уже распределяться по всей территории Сирии. Мы как раз поэтому уделяли очень большое значение так называемым кросс-лайн операциям, то есть непосредственно с территорий, подконтрольных Дамаску, на неподконтрольные, как в Идлибе", - заключил он.