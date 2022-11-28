Россия призывает Турцию выполнить все свои обязательства по Идлибу

"Что касается, кстати, выполнения обязательств, президент Турции [ Реджеп Тайип Эрдоган ], к сожалению, не говорит о выполнении взятых турецкой стороной на себя обязательств по Идлибу, где до сих пор за трассу М4 не выведены подразделения незаконных вооруженных формирований: "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), Сирийская национальная армия, которые действуют непосредственно в южной части этой трассы. Поэтому мы надеемся, что они тоже выполнят взятые на себя обязательства в полном объеме", - сказал он.

Трансграничный механизм помощи

Что касается возможности продления трансграничного механизма помощи Сирии, российская сторона в своем решении будет ориентироваться на позицию Сирии, указал Лаврентьев. "К сожалению, мы видим, что те обязательства и те гарантии, которые нам дали западные страны в контексте реализации проектов раннего восстановления, оказания и расширения гуманитарного содействия на подконтрольные Сирии территории, конечно, пробуксовывают и находятся на очень низком уровне. От этого как раз зависит и необходимость продления. Наша позиция известна, но мы здесь тоже ориентируемся на сирийскую сторону. Если она заинтересована в том, чтобы такой механизм в нынешних сложных условиях сохранялся и был продлен на определенный срок, мы готовы прислушаться к их мнению. Если они считают, что этого делать нельзя далее, то мы, конечно, будем блокировать", - отметил он.