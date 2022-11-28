Медведев оценил планы Подоляка выйти в эфир из Ялты

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Twitter прокомментировал высказывания советника офиса президента Украины Михаила Подоляки о поездке в Крым. Он отметил, что украинский чиновник сможет выйти в прямой видеоэфир из Ялты только в том случае, если окажется в СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что накануне Михаил Подоляк заявил о желании через шесть месяцев поехать в Крым и сделать в Ялте включение с городской набережной.

Медведев подчеркнул, что украинские политики «продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест».