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58 минут назад

Медведев оценил планы Подоляка выйти в эфир из Ялты

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Twitter прокомментировал высказывания советника офиса президента Украины Михаила Подоляки о поездке в Крым. Он отметил, что украинский чиновник сможет выйти в прямой видеоэфир из Ялты только в том случае, если окажется в СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

Медведев оценил планы Подоляка выйти в эфир из Ялты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне Михаил Подоляк заявил о желании через шесть месяцев поехать в Крым и сделать в Ялте включение с городской набережной.

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Медведев подчеркнул, что украинские политики «продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест».

По его оценке, это вполне возможно. Российские специалисты могут организовать прямой эфир прямо из СИЗО в Крыму. Он добавил, что есть возможность организовать стрим для «наиболее продвинутых» даже из «Лефортово».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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