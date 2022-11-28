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26 минут назад

Консультации России и США по ядерному оружию перенесли

Елена Прошина

Планирующиеся на 29 ноября — 6 декабря в Каире консультации по Договору о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США перенесли. Об этом «Коммерсанту» сообщили в американском посольстве в Москве, отметив, что инициатором срыва встречи стала РФ.

Стало известно о срыве консультаций России и США по вооружениям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты», — рассказали в диппредставительстве.

Данную информацию также подтвердили в МИД РФ. Там сообщили, что встреча «переносится на более поздний срок». Причину этого в ведомстве не назвали.

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Напомним, что в рамках консультаций Россия и США планировали обсудить взаимные претензии в рамках договора и возобновление инспекций, которые предусматривает этот документ.

Политика,Армия,МИД России,Коммерсант,
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