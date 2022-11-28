В Кремле оценили идею провести переговоры с Украиной в Ватикане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России приветствуют усилия Ватикана и разных стран по организации переговоров с Украиной, но считают, что Киеву переговорные площадки не нужны. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее глава МИД Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан готов предоставить место для переговоров России и Украины.

«Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», - так прокомментировал это предложение Песков.

Он добавил, что контактов между Россией и Украиной по переговорам в Ватикане нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит провести публичные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами».

При этом в начале октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.