Политолог назвал имя возможного преемника Зеленского

Преемником Владимира Зеленского на посту президента Украины может стать главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный, что может соответствовать планам США. Об этом в разговоре с URA.ru заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По словам специалиста, вопрос о кандидатуре Залужного пока всерьез не рассматривается, однако в ближайшем будущем может стать крайне актуальным.

«Сейчас [для смены] явно не время, потому что Залужный должен прийти во всем белом и на все чистое», — пояснил Брутер.

Он добавил, что в Вашингтоне «не любят Зеленского» и в будущем он обязательно должен будет уступить место другому кандидату.