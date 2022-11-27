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1 час назад

Политолог назвал имя возможного преемника Зеленского

Lenta.ru

Преемником Владимира Зеленского на посту президента Украины может стать главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный, что может соответствовать планам США. Об этом в разговоре с URA.ru заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Политолог назвал имя возможного преемника Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам специалиста, вопрос о кандидатуре Залужного пока всерьез не рассматривается, однако в ближайшем будущем может стать крайне актуальным.

«Сейчас [для смены] явно не время, потому что Залужный должен прийти во всем белом и на все чистое», — пояснил Брутер.

Он добавил, что в Вашингтоне «не любят Зеленского» и в будущем он обязательно должен будет уступить место другому кандидату.

Зеленский предложил создать новую международную организацию

Ранее Валерий Залужный высказался об уровне познаний Владимира Зеленского в военном деле. По его словам, главе государства не нужно быть в этом экспертом, равно как в медицине или строительстве мостов. Он отметил, что Зеленский не служил в армии и сам Залужный не планировал обучать его особенностям ведения боевых действий. Глава государства согласился с такой позицией.

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