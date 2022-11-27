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25 минут назад

РБК: кандидатом на пост нового главы Счетной палаты стал первый вице-спикер ГД Жуков

Газета.Ruиещё 3

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается в качестве кандидата на пост нового главы Счетной палаты на замену Алексею Кудрину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Названа возможная замена Кудрина на посту главы Счетной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из информированных источников назвал Жукова "хорошей кандидатурой", указывая, что он "профессионал и не коррумпирован".

"Его поддерживает лично Кудрин", - указал он, добавляя, что при этом "хотя есть и другие варианты".

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При этом отмечается, что никаких окончательных решений пока принято не было. Днем 25 ноября ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Путин согласовал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным его переход в "Яндекс" после реорганизации компании. В Кремле встречу президента и главы СП не подтвердили. Но спустя некоторое время сам "Яндекс" сообщил, что в ближайшее время может изменить структуру собственности и передать российские активы в управление местному менеджменту.

Политика,Алексей Кудрин,Александр Жуков,Владимир Путин,Счетная палата,Яндекс,Госдума,
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