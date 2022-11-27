В Кремле отреагировали на резонансную резолюцию Европарламента

Европарламент основывает свою работу на эмоциях, но Россия не принимает близко к сердцу его решения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма».
В эфире канала «Россия 1» Песков заявил, что Европарламенту свойственно строить работу с помощью «эмоционального подхода».
«Последние годы Европарламент не питал особой любви к нам. В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там. И, скажем так, принимать это близко к сердцу», - сказал он (цитата по РИА Новости).
Европейский парламент принял резолюцию из-за военной операции на Украине. Международных юридических последствий и обязательств данный документ не несет.
Ранее в Венгрии обвинили Европарламент в том, что он ненавидит правительство страны, выступающее против либерального мейнстрима.