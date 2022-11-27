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35 минут назад

В Кремле отреагировали на резолюцию о признании РФ "страной-спонсором терроризма"

Майк Габриелян

Европарламент основывает свою работу на эмоциях, но Россия не принимает близко к сердцу его решения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма».

В Кремле отреагировали на резонансную резолюцию Европарламента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире канала «Россия 1» Песков заявил, что Европарламенту свойственно строить работу с помощью «эмоционального подхода».

«Последние годы Европарламент не питал особой любви к нам. В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там. И, скажем так, принимать это близко к сердцу», - сказал он (цитата по РИА Новости).

Европейский парламент принял резолюцию из-за военной операции на Украине. Международных юридических последствий и обязательств данный документ не несет.

Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»

Ранее в Венгрии обвинили Европарламент в том, что он ненавидит правительство страны, выступающее против либерального мейнстрима.

Политика,Дмитрий Песков,Европарламент,
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