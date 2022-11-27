В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Володин заявил, что запрет на суррогатное материнство для иностранцев примут в декабре

ТАССиещё 3

Госдума в начале декабря примет решение о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин анонсировал введение нового запрета для иностранцев
Фото: ТАССТАСС

"Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. <...> Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря", - написал он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что торговля детьми недопустима. По его словам, за последние несколько лет за рубеж вывезено "45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями".

"Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в €2 млрд. Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары", - отметил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что законопроект, предусматривающий введение запрета на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан и лиц без гражданства, готов ко второму чтению.

Володин предложил повысить зарплаты депутатам

Согласно документу, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. При этом предполагается, что суррогатной матерью сможет стать только гражданка Российской Федерации.

Политика,Общество,Анна Кузнецова,Вячеслав Володин,Госдума,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители