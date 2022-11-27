Володин анонсировал введение нового запрета для иностранцев

Госдума в начале декабря примет решение о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. <...> Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря", - написал он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что торговля детьми недопустима. По его словам, за последние несколько лет за рубеж вывезено "45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями".

"Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в €2 млрд. Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары", - отметил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что законопроект, предусматривающий введение запрета на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан и лиц без гражданства, готов ко второму чтению.