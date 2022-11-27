Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису

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Она возложила ответственность за рост цен на энергоресурсы на европейских лидеров, отметив, что своими действиями они «пододвинули» Европу к кризису.

Дипломат считает, что теперь главам стран ЕС необходимо убедить граждан в том, что происходящее отвечает их интересам, а также «хорошо и правильно».

Захарова также с иронией оценила работу европейских политиков в энергетической сфере, отметив, что они «отлично» справились. Дипломат напомнила о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и подчеркнула, что ответственность за их сохранность лежала на плечах стран НАТО.