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10 минут назад

Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису

Елена Прошина

Лидеры европейских государств сами подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ТВЦ.

Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она возложила ответственность за рост цен на энергоресурсы на европейских лидеров, отметив, что своими действиями они «пододвинули» Европу к кризису.

Дипломат считает, что теперь главам стран ЕС необходимо убедить граждан в том, что происходящее отвечает их интересам, а также «хорошо и правильно».

Захарова также с иронией оценила работу европейских политиков в энергетической сфере, отметив, что они «отлично» справились. Дипломат напомнила о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и подчеркнула, что ответственность за их сохранность лежала на плечах стран НАТО.

Как пишут российские СМИ, после начала военного конфликта между Россией и Украиной в западных государствах начался всплеск инфляции и рост цен на энергоресурсы. Это связано с рядом ограничений, введенных Западом против России. Промышленность в Европе на фоне подорожания газа потеряла ряд конкурентных преимуществ, это сказалось и на других сферах экономики. Кроме того, США и Европа столкнулись с рекордным уровнем инфляции.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
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