Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису

Лидеры европейских государств сами подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ТВЦ.
Она возложила ответственность за рост цен на энергоресурсы на европейских лидеров, отметив, что своими действиями они «пододвинули» Европу к кризису.
Дипломат считает, что теперь главам стран ЕС необходимо убедить граждан в том, что происходящее отвечает их интересам, а также «хорошо и правильно».
Захарова также с иронией оценила работу европейских политиков в энергетической сфере, отметив, что они «отлично» справились. Дипломат напомнила о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и подчеркнула, что ответственность за их сохранность лежала на плечах стран НАТО.
Как пишут российские СМИ, после начала военного конфликта между Россией и Украиной в западных государствах начался всплеск инфляции и рост цен на энергоресурсы. Это связано с рядом ограничений, введенных Западом против России. Промышленность в Европе на фоне подорожания газа потеряла ряд конкурентных преимуществ, это сказалось и на других сферах экономики. Кроме того, США и Европа столкнулись с рекордным уровнем инфляции.