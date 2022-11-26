Шольц рассказал о переговорах с Путиным на немецком

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью изданию Focus, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в сентябре глава российского государства переходил с русского языка на немецкий.
«Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе», — сказал канцлер.
По его словам, они с Путиным с момента последних телефонных переговоров не разговаривали.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц общаются на «вы», несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об обращении немецкого лидера к российскому на «ты».
13 сентября Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая. Они продлились полтора часа. Темой разговора стала ситуация на Украине, в том числе обстановка на Запорожской АЭС, энергетический кризис в Европе и «зерновая сделка». Шольц созвонился с Путиным вслед за беседой с украинским лидером Владимиром Зеленским на прошлой неделе.