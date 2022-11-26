Шольц рассказал о переговорах с Путиным на немецком

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью изданию Focus, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в сентябре глава российского государства переходил с русского языка на немецкий.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе», — сказал канцлер.

По его словам, они с Путиным с момента последних телефонных переговоров не разговаривали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц общаются на «вы», несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об обращении немецкого лидера к российскому на «ты».