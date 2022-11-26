В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
13 минут назад

Шольц рассказал о переговорах с Путиным на немецком

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью изданию Focus, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в сентябре глава российского государства переходил с русского языка на немецкий.

Шольц рассказал о переговорах с Путиным на немецком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе», — сказал канцлер.

По его словам, они с Путиным с момента последних телефонных переговоров не разговаривали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц общаются на «вы», несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об обращении немецкого лидера к российскому на «ты».

13 сентября Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая. Они продлились полтора часа. Темой разговора стала ситуация на Украине, в том числе обстановка на Запорожской АЭС, энергетический кризис в Европе и «зерновая сделка». Шольц созвонился с Путиным вслед за беседой с украинским лидером Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители