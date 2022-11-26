Захарова отреагировала на новость о смерти Макея

МИД России потрясен сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея, написала в своем Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, Москва в ближайшее время опубликует официальные соболезнования.

Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея, — написала Захарова.

О смерти Макея ранее сообщила БЕЛТА. Причина скоропостижной кончины главы белорусского внешнеполитического ведомства не уточнялась. Дипломату было 65 лет. Свой пост он занимал с 2012 года, а до этого — четыре года возглавлял администрацию главы государства и восемь лет был помощником президента республики.

В понедельник, 28 ноября, должны были состояться переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.