В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
57 минут назад

Захарова отреагировала на новость о смерти Макея

News.ru

МИД России потрясен сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея, написала в своем Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, Москва в ближайшее время опубликует официальные соболезнования.

Захарова отреагировала на новость о смерти Макея
Фото: News.ruNews.ru

Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея, — написала Захарова.

О смерти Макея ранее сообщила БЕЛТА. Причина скоропостижной кончины главы белорусского внешнеполитического ведомства не уточнялась. Дипломату было 65 лет. Свой пост он занимал с 2012 года, а до этого — четыре года возглавлял администрацию главы государства и восемь лет был помощником президента республики.

Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

В понедельник, 28 ноября, должны были состояться переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава белорусского МИД был сторонником того, чтобы Москва, Киев и Минск должны провести переговоры без внешнего вмешательства. Он считал, что стороны смогут быстрее достичь договоренностей при отсутствии внешнего вмешательства.

Политика,Владимир Макей,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители