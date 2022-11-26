В Совфеде прокомментировали попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ

У Парламентской ассамблеи ОБСЕ нет возможности исключить Россию, но попытки Запада и Украины будут продолжаться. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости.
«Нет у них возможностей исключить Россию, но они будут их искать», - сказал Цеков.
По его словам, Киев пытается в этом вопросе оказать давление на страны Евросоюза, выдвигая в отношении России «всегда негативные» предложения.
Цеков отметил, что украинская политическая верхушка постоянно дестабилизирует ситуацию в Европе. «Если бы Украина ни в чем не участвовала, мир бы стал более спокойным».
Ранее глава сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщал, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24-26 ноября). МИД Польши подтвердил отказ выдать визы. В ПА ОБСЕ заявили, что решение принимали польские власти.