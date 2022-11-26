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43 минуты назад

В Совфеде прокомментировали попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ

Майк Габриелян

У Парламентской ассамблеи ОБСЕ нет возможности исключить Россию, но попытки Запада и Украины будут продолжаться. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости.

В Совфеде прокомментировали попытки исключить Россию из ПА ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет у них возможностей исключить Россию, но они будут их искать», - сказал Цеков.

По его словам, Киев пытается в этом вопросе оказать давление на страны Евросоюза, выдвигая в отношении России «всегда негативные» предложения.

Цеков отметил, что украинская политическая верхушка постоянно дестабилизирует ситуацию в Европе. «Если бы Украина ни в чем не участвовала, мир бы стал более спокойным».

Ранее глава сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщал, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24-26 ноября). МИД Польши подтвердил отказ выдать визы. В ПА ОБСЕ заявили, что решение принимали польские власти.

Политика,Сергей Цеков,Владимир Джабаров,Совет Федерации,ЕС,ОБСЕ,
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