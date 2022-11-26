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37 минут назад

Лавров пообещал, что народ Украины будет освобожден от "неонацистских правителей"

Газета.Ruиещё 4

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что по итогам специальной военной операции народ Украины будет освобожден от "неонацистских правителей". Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-24".

Лавров: народ Украины будет освобожден от "неонацистских правителей"
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА НовостиПресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Дипломат подчеркнул, что украинцы заслуживают "жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с их славянскими братьями".

При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что смена действующей власти на Украине не является целью специальной военной операции (СВО) России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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