Лавров: народ Украины будет освобожден от "неонацистских правителей"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что по итогам специальной военной операции народ Украины будет освобожден от "неонацистских правителей". Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Дипломат подчеркнул, что украинцы заслуживают "жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с их славянскими братьями".

При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что смена действующей власти на Украине не является целью специальной военной операции (СВО) России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.