В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Путин раскрыл главную силу России на спецоперации

Ura.Ru

Россия справится с давлением, которое оказывают на нее западные страны, как «единая большая и дружная семья». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин раскрыл главную силу России на спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня Россия — страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», — приводит слова Путина глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чеченской республики также добавил, что в разговоре с ним Путин поблагодарил российских солдат за их «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».

Путин рассказал о причинах начать спецоперацию на Украине

Ранее Путин, в ходе своей встречи с матерями российских военнослужащих, заявил, что Россия противостоит тем, кто «использует украинцев как пушечное мясо». Он также подчеркнул, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей».

Политика,СВО,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители