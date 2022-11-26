Путин раскрыл главную силу России на спецоперации

Россия справится с давлением, которое оказывают на нее западные страны, как «единая большая и дружная семья». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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«Сегодня Россия — страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», — приводит слова Путина глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чеченской республики также добавил, что в разговоре с ним Путин поблагодарил российских солдат за их «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».