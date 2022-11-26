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34 минуты назад

Кадыров сделал селфи с Путиным

Lenta.ruиещё 4

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал селфи с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Кремле 25 ноября. Фотографию глава Чечни выложил в своем Telegram-канале.

Кадыров сделал селфи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме этого, по словам Кадырова, они обсудили вопросы участия чеченских подразделений в специальной военной операции (СВО) на Украине, глава республики доложил Путину о новых бойцах из региона, которых уже отправили в зону СВО.

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«Владимир Владимирович отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — добавил Кадыров.

Как отмечается на сайте Кремля, Путин и Кадыров обсуждали и положение дел в Чечне.

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина

О встрече с Кадыровым Путин сообщал накануне в ходе встречи с матерями военнослужащих.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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