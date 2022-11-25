Советник Макрона прояснил вопрос о переговорах с Путиным

Переговоры между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным не планируется проводить до поездки французского лидера в США. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"В графике президента не запланирована беседа с президентом Путиным перед визитом в США", - заявил журналистам советник Макрона, уточнив, что визит начнется 29 ноября.

Он добавил, что эти переговоры никак не привязаны к переговорам с президентом США Джо Байденом. В то же время он заверил, что решение о переговорах с российским лидером может быть принято "достаточно быстро", хотя пока точной даты нет.

Представитель Елисейского дворца сообщил, что в ходе предстоящего разговора Макрон рассчитывает вновь озвучить позицию Франции относительно суверенитета Украины и призвать вывести войска с ее территории, а также обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции.

"Мы понимаем, что существует принципиальное согласие российской стороны на создание зоны безопасности вокруг нее, однако условия довольно деликатные и еще предстоит проделать определенную работу", - заявил советник французского лидера журналистам.