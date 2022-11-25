В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

AFP: Макрон не планирует созваниваться с Путиным до визита в Вашингтон

ТАССиещё 2

Переговоры между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным не планируется проводить до поездки французского лидера в США. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Советник Макрона прояснил вопрос о переговорах с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В графике президента не запланирована беседа с президентом Путиным перед визитом в США", - заявил журналистам советник Макрона, уточнив, что визит начнется 29 ноября.

Он добавил, что эти переговоры никак не привязаны к переговорам с президентом США Джо Байденом. В то же время он заверил, что решение о переговорах с российским лидером может быть принято "достаточно быстро", хотя пока точной даты нет.

Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни

Представитель Елисейского дворца сообщил, что в ходе предстоящего разговора Макрон рассчитывает вновь озвучить позицию Франции относительно суверенитета Украины и призвать вывести войска с ее территории, а также обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции.

"Мы понимаем, что существует принципиальное согласие российской стороны на создание зоны безопасности вокруг нее, однако условия довольно деликатные и еще предстоит проделать определенную работу", - заявил советник французского лидера журналистам.

23 ноября Макрон заявил, что планирует переговорить с Путиным в ближайшие дни. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что телефонный разговор с президентом Франции пока не согласован, а от французской стороны конкретных предложений по рабочим каналам не поступало.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители