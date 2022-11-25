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1 час назад

В Думе предупредили Киргизию о судьбе Украины

Мария Иванова

Депутат Госдумы Светлана Журова напомнила властям Киргизии, призвавшим изменить русскоязычные названия районов Бишкека, о судьбе Украины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Думе предупредили Киргизию о судьбе Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал срочно переименовать четыре района Бишкека, имеющие русскоязычные названия. Речь идет о Свердловском, Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах.

Шакиев заявил, что это необходимо сделать для развития государственного языка в стране.

Журова, заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, назвала это «первыми маленькими шагами, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык».

По словам депутата, Россия, скорее всего, попросит Киргизию отказаться от переименования районов.

«Потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап - школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке», - заявила Журова.

Она отметила, что на Украине «тоже с этого начиналось» - под видом защиты государственного языка.

Депутат предположила, что о ситуации доложат президенту РФ Владимиру Путину и он «сделает какое-то замечание» коллеге из Киргизии Садыру Жапарову.

Политика,Светлана Журова,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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