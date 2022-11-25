В Думе предупредили Киргизию о судьбе Украины

Депутат Госдумы Светлана Журова напомнила властям Киргизии, призвавшим изменить русскоязычные названия районов Бишкека, о судьбе Украины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал срочно переименовать четыре района Бишкека, имеющие русскоязычные названия. Речь идет о Свердловском, Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах.
Шакиев заявил, что это необходимо сделать для развития государственного языка в стране.
Журова, заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, назвала это «первыми маленькими шагами, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык».
По словам депутата, Россия, скорее всего, попросит Киргизию отказаться от переименования районов.
«Потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап - школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке», - заявила Журова.
Она отметила, что на Украине «тоже с этого начиналось» - под видом защиты государственного языка.
Депутат предположила, что о ситуации доложат президенту РФ Владимиру Путину и он «сделает какое-то замечание» коллеге из Киргизии Садыру Жапарову.