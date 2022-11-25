В Думе предупредили Киргизию о судьбе Украины

«Потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап - школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке», - заявила Журова.