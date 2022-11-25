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1 час назад

Путин назначил экс-посла в Токио замом Лаврова

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла в Японии Михаила Галузина и назначил его на пост замминистра иностранных дел России. Указы президента опубликованы на портале правовой информации.

Путин назначил экс-посла в Токио замом Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галузин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Японии с января 2018 года.

До этого дипломат возглавлял дипмиссию России в Индонезии и по совместительству в Папуа - Новая Гвинея, Кирибати и Демократической республике Восточный Тимор.

Ранее Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД РФ назначив его новым послом России в Китае.

Политика,Михаил Галузин,Игорь Моргулов,Владимир Путин,МИД России,
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