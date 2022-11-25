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18 минут назад

Посол Великобритании призналась в любви к России

Елена Прошина

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт тайно посетила с визитом Екатеринбург. Дипломат призналась в любви к России и отметила, что у россиян и британцев сохраняются теплые взаимоотношения. Об этом пишет URA.RU.

Посол Великобритании призналась в любви к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе своего визита Броннерт посетила памятник, посвященный легендарной группе The Beatles в Екатеринбурге. Посол рассказала, как относится к русским.

«Я люблю Россию, и я люблю русских. Я ненавижу ситуацию между Россией и Украиной. Я хочу остановить это и вернуть все на мирный путь», — сказала Броннерт.

Дипломат подчеркнула, что впервые посетила столицу Урала с неофициальным визитом. По ее словам, она осталась поражена памятником, посвященном ливерпульской четверке. Посол добавила, что ей понравился город, хоть и было «очень морозно». Экскурсию для Деборы Броннерт по городу провел генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл.

Напомним, по прилету в Екатеринбург Деборе Броннерт прямо в аэропорту подарили шапку-ушанку, «чтобы дипломат не замерзла в Европе зимой». Правда подарок она принять отказалась.

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