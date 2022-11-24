Путин потребовал внедрить в России искусственный интеллект

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие десять лет в России необходимо провести массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин подчеркнул, что ИИ должен присутствовать во всех сферах - и в экономике, и в социальной сфере, и в госуправлении.

В частности, президент поручил перевести работу госорганов на систему ИИ с применением платформенного подхода.

«По некоторым направлениям в этой области [ИИ - прим.ред.], мы идем на шаг впереди некоторых других стран, и нам нужно обязательно наращивать наши усилия», - сказал Путин.

Президент РФ выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), которая проходит в московском Центре международной торговли 23 - 24 ноября.

В прошлом году в своем выступлении на AI Journey Путин заявил, что ИИ-решения должны помогать беречь планету и обеспечивать ее устойчивое развитие, и «ни в коем случае не работать во вред человеку».