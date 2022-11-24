Путин соберет координационный совет по обеспечению нужд спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах российского лидера Владимира Путина провести в четверг, 24 ноября, заседание координационного совета по потребностям спецоперации на украинской территории, передает ТАСС.

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Кроме того, по словам представителя Кремля, у лидера страны возможен международный телефонный разговор во второй половине дня.

22 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд в зоне специальной военной операции.

Президент РФ 10 ноября дал поручение министру обороны России Сергею Шойгу и Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями. Кроме того, им было поручено представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса.

В России в конце октября был подписан указ о создании координационного совета, отслеживающего потребности, которые возникают в ходе специальной военной операции на Украине.