В Госдуме предложили переименовать Украину в американскую колонию

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Украина нужна США временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, «они с легкостью избавятся от ненужной колонии».
«Подобные петиции – очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются само выражаться украинские националисты. Куда правильнее будет переименовать само государство Украина в американскую колонию Бандерштат», - сказал депутат.
Напомним, петиция с просьбой переименовать Россию в Московию ранее появилась на сайте украинского президента. Также предлагается заменить термин «русский» на «московский», «Российская Федерация» на «Московская Федерация».