В Госдуме предложили переименовать Украину в американскую колонию

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, Украина нужна США временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, «они с легкостью избавятся от ненужной колонии».

«Подобные петиции – очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются само выражаться украинские националисты. Куда правильнее будет переименовать само государство Украина в американскую колонию Бандерштат», - сказал депутат.