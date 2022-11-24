В Госдуме предлагают штрафовать за нарушение правил выгула собак

В Госдуму собираются внести законопроект о введении нового наказания за нарушение правил выгула опасных пород собак. Об этом сообщает газета "Известия".

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Речь идет о случаях, когда питомцев выгуливают без поводка и ошейника. За несоблюдение этих правил владельцев собак намерены штрафовать на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. По данным газеты, законопроект, которым предлагается ввести новую статью в КоАП РФ "Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах", намерена внести в Госдуму группа депутатов ЛДПР. В данный момент, как говорится в пояснительной записке к документу, запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах страны на уровне регионального или местного законодательства, а ответственность за их нарушение практически не прописана.

Авторы инициативы предлагают наделить органы МВД полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению административных дел по таким случаям, а также ввести штрафные санкции к хозяевам питомцев. По мнению первого зампреда фракции "Справедливая Россия — За правду" Олега Нилова, помимо введения штрафов за неправильный выгул собак, нужно и вовсе ужесточить возможность заведения потенциально опасных пород собак в городах.