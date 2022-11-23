Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

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Один из журналистов спросил у Пескова, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о возможности проведения зимой мирных переговоров с Украиной, что Вашингтон и Москва обсуждают этот вопрос сейчас.

«Не значит», — ответил он.