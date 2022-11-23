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39 минут назад

Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из журналистов спросил у Пескова, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о возможности проведения зимой мирных переговоров с Украиной, что Вашингтон и Москва обсуждают этот вопрос сейчас.

«Не значит», — ответил он.

Также пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о том, что Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни проведут переговоры. По его словам, от Парижа не поступало никаких конкретных предложений на этот счет по рабочим каналам.

Политика,Эммануэль Макрон,Марк Милли,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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