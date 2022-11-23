Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о переговорах РФ и США по Украине. Его слова приводит «РИА Новости».
Один из журналистов спросил у Пескова, означают ли слова генерала армии США Марка Милли о возможности проведения зимой мирных переговоров с Украиной, что Вашингтон и Москва обсуждают этот вопрос сейчас.
«Не значит», — ответил он.
Также пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о том, что Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни проведут переговоры. По его словам, от Парижа не поступало никаких конкретных предложений на этот счет по рабочим каналам.