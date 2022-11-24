Небензя: выступление Зеленского в ООН нарушило правила Совбеза

«Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его [Зеленского] участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности», — сказал Небензя. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия-24».