Пашинян заявил, что на заседании глав государств ОДКБ приняли 15 решений

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на состоявшемся в среду заседании глав государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было принято 15 решений, еще 2 документа отправлено на доработку.
"Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. По 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку", - сказал он.
Пашинян также добавил, что саммит ОДКБ завершен. Он поблагодарил всех участников.
В саммите, помимо Пашиняна, приняли участие президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, в мероприятии участвовали делегации каждой из стран.