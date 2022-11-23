Пашинян заявил, что на заседании глав государств ОДКБ приняли 15 решений

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на состоявшемся в среду заседании глав государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было принято 15 решений, еще 2 документа отправлено на доработку.

"Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. По 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку", - сказал он.

Пашинян также добавил, что саммит ОДКБ завершен. Он поблагодарил всех участников.