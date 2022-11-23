«Что вам еще нужно?»: Лавров приструнил фотографа на саммите ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной фотосессии представителей стран ОДКБ в Ереване строго ответил на просьбу фотографа сдвинуться немного вправо. Он предложил ему выполнять свои обязанности. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что фотограф попросил министра обороны Армении Сурена Папикяна немного подвинуться, чтобы в кадр попали все участники мероприятия.
По другим данным, с этой просьбой он обратился непосредственно к Лаврову.
«Что вам еще нужно? Ваше дело фотографировать, а не указывать», - констатировал глава МИД в ответ на просьбу.
Уточняется, что на этой же фотосессии Лавров немного присел, чтобы в кадр смог попасть министр обороны РФ Сергей Шойгу, стоящий во втором ряду.