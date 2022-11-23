«Что вам еще нужно?»: Лавров приструнил фотографа на саммите ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной фотосессии представителей стран ОДКБ в Ереване строго ответил на просьбу фотографа сдвинуться немного вправо. Он предложил ему выполнять свои обязанности. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что фотограф попросил министра обороны Армении Сурена Папикяна немного подвинуться, чтобы в кадр попали все участники мероприятия.

По другим данным, с этой просьбой он обратился непосредственно к Лаврову.

«Что вам еще нужно? Ваше дело фотографировать, а не указывать», - констатировал глава МИД в ответ на просьбу.